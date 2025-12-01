Condiciones climáticas complicaron rutas serranas

Neblina y llovizna reducen la visibilidad en el Camino de las Altas Cumbres

La Policía de Córdoba advirtió esta mañana por la presencia de bancos de niebla y humedad en distintos sectores, con circulación lenta y extrema precaución para los conductores
Sucesos
lunes, 1 de diciembre de 2025 · 09:47

La Policía de Córdoba informó esta mañana que varios tramos del Camino de las Altas Cumbres presentan niebla baja y lloviznas intermitentes, condiciones que disminuyen notablemente la visibilidad en la traza serrana.

Los bancos de niebla se concentran en los sectores más altos del recorrido, donde la presencia de humedad y la baja temperatura generan reducción de campo visual y obligan a conducir con luces bajas encendidas y velocidad moderada.

Las autoridades solicitaron a quienes transiten por la zona mantener distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y circular con especial atención en zonas de curvas, ascensos y descensos pronunciados.

