Neblina y llovizna reducen la visibilidad en el Camino de las Altas Cumbres

La Policía de Córdoba informó esta mañana que varios tramos del Camino de las Altas Cumbres presentan niebla baja y lloviznas intermitentes, condiciones que disminuyen notablemente la visibilidad en la traza serrana.

Los bancos de niebla se concentran en los sectores más altos del recorrido, donde la presencia de humedad y la baja temperatura generan reducción de campo visual y obligan a conducir con luces bajas encendidas y velocidad moderada.

Las autoridades solicitaron a quienes transiten por la zona mantener distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y circular con especial atención en zonas de curvas, ascensos y descensos pronunciados.