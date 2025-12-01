Otro niño murió tras haberse ahogado en una pileta de Córdoba

Un niño de dos años perdió la vida luego de haber caído a una pileta en el interior de Córdoba y permanecer internado durante más de una semana.

El accidente ocurrió el pasado jueves 20 de noviembre en una vivienda de la localidad de Las Higueras, ubicada en el sur provincial, donde el menor sufrió un principio de asfixia por inhalación de agua y fue trasladado al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.

Diez días después, los facultativos confirmaron su deceso y la tragedia enlutó a la comunidad.

Santino se encontraba alojado en la sala de terapia intensiva pediátrica.

Su caso se suma a otro episodio similar registrado el sábado pasado en Jesús María, donde un nene de 5 años murió ahogado en la pileta de su casa, en barrio La Florida, el mismo día en el que iba a festejar su cumpleaños.