¿Quién era el hombre que fue asesinado cerca del Puente de la Sota?

Los vecinos de la comuna de San Roque todavía no logran salir de la conmoción que ocasionó un brutal crimen registrado el domingo pasado en una parrilla ubicada entre el dique y el Puente de la Sota. Un hombre de 63 años fue asesinado de un balazo y se busca intensamente a su hermano (61), quien se presume habría sido el autor del disparo.

La víctima fue identificada como Claudio Gustavo Vetere, quien sería oriundo de la ciudad de Córdoba y hace algunos años se había mudado a la pequeña localidad ubicada en el Valle de Punilla.

El crimen habría acontecido tras un festejo de cumpleaños y se investiga cuál habría sido el detonante.

La familia se mostró impactada por el episodio y trascendió que el ataque habría acontecido en una vivienda colindante al establecimiento gastronómico, denominado «Parrilla Brian Bruno», donde se había desarrollado la celebración.

En un determinado momento, el hermano del fallecido (de nombre Brian) habría irrumpido armado en el lugar con un armad e fuego y le disparó a quemarropa. Vetere perdió la vida y el atacante se dio a la fuga y es intensamente buscado por la justicia.