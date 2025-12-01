Trasladan con fuerte custodia a un brasileño ligado a nueve toneladas de marihuana

Gendarmería Nacional llevó adelante un operativo de máxima seguridad para trasladar desde Misiones hasta Buenos Aires a un ciudadano brasileño vinculado a la incautación de más de nueve toneladas de marihuana en la provincia de Misiones.

El procedimiento fue ejecutado por integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales de Monte, el Escuadrón Fuerzas Especiales “Alacrán” y el Escuadrón 10 “Eldorado”. La maniobra comenzó en la ciudad de Iguazú, donde el detenido permanecía bajo custodia una semana después de haber sido interceptado mientras conducía un camión de bandera brasileña.

Debido a su alta peligrosidad y a la posible conexión con facciones criminales de la República Federativa de Brasil, el Juzgado Federal de Eldorado ordenó el despliegue de una cápsula de seguridad para el traslado. El operativo se desarrolló en etapas: inicialmente por vía terrestre hasta el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú y luego mediante transporte aéreo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El dispositivo culminó en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde el detenido fue ingresado al Servicio Central de Alcaidías (U-28) para las evaluaciones médicas, legales y penitenciarias correspondientes. Finalmente, quedó alojado en el Complejo Federal II de Marcos Paz.