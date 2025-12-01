Un camión de basura se hundió en la calle y casi se da vuelta

Un camión de basura se hundió en el pavimento y estuvo cerca de volcar. El hecho se produjo este lunes antes del mediodía en la esquina de Vicente Forestieri y Piedra Pintada del barrio Villa El Libertador y las ruedas quedaron suspendidas en el aire.

La calzada cedió esta mañana y el rodado terminó completamente ladeado hacia la derecha.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños mayores. Sin embargo, vecinos de la zona sostienen que vienen ocurriendo otros hundimientos en el sector y apuntan contra las obras de cloacas.