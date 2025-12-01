Un hombre circulaba en una camioneta adulterada y con documentación falsa

Villa Carlos Paz. En horas de la noche del domingo, alrededor de las 21:10, personal policial del Escuadrón Motorizado Enduro de la Departamental Punilla detuvo a un hombre que circulaba en una camioneta presuntamente adulterada y con documentación falsa en la intersección de calles General Paz y Cárcano, en Villa Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos realizaban un recorrido preventivo cuando procedieron a controlar una camioneta Fiat Toro de color bordo. Durante la verificación, advirtieron que la patente colocada no estaría homologada por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA).

El conductor, un hombre de 47 años, presentó una cédula de identificación que resultó ser apócrifa. Los agentes detectaron anomalías en la numeración y en los cristales del documento. Al inspeccionar el vehículo, también encontraron irregularidades en el número de motor y en el número de chasis, los cuales presentaban signos de haber sido cepillados y reestampados con cuños no originales de fábrica.

Frente a estas evidencias, la Policía procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro de la camioneta y la documentación presentada. El procedimiento fue puesto a disposición de la Unidad Judicial para continuar con las investigaciones correspondientes.