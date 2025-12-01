Un hombre quedó detenido en La Playosa por agredir a su hijo de 7 años

Este domingo por la tarde, un hombre de 31 años fue detenido en La Playosa tras ser señalado por agredir físicamente a su hijo de 7 años. El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Salta al 500, donde personal policial llevó adelante un allanamiento dispuesto por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 2, a cargo de la fiscal Juliana Companys, con secretaría del Dr. Álvarez.

Además de la detención, en la vivienda se secuestraron diversos elementos vinculados a la causa, que serán incorporados como pruebas en el avance de la investigación. El hombre quedó imputado por el delito de lesiones leves calificadas en el marco de violencia familiar.

Las actuaciones continúan a disposición del Ministerio Público Fiscal.