Un motociclista perdió la vida tras haber chocado contra una camioneta

Un motociclista falleció luego de haber chocado contra una camioneta en la localidad cordobesa de Chilibroste. Según pudo conocerse, la víctima tenía 41 años de edad y murió en el lugar a raíz del fuerte impacto.

El hecho ocurrió en horas de la noche sobre la Ruta 2, donde -por causas que se tratan de establecer- colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta Keller 150 cc.

A bordo del rodado mayor, se trasladaba un hombre de 80 años, mientras que en la moto se trasladaban dos personas. Uno de los motociclistas, de 24 años, fue trasladado al dispensario de Noetinger para una mejor atención médica, en tanto, el otro perdió la vida.

Las autoridades continúan trabajando para determinar cómo se produjo el fatal episodio.