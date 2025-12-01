Un operativo en Toledo descubrió carga ilegal y 456 kilos de coca

Efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” realizaron este domingo un control sobre el kilómetro 582 de la Autovía Rosario–Córdoba, a la altura del peaje Toledo, donde interceptaron un camión procedente de La Quiaca (Jujuy) con destino final en Villa Celina (Buenos Aires).

Durante la inspección, los gendarmes detectaron una gran cantidad de mercadería de origen extranjero de los rubros electrónica, alimentos, limpieza e indumentaria, sin papeles que acreditaran su ingreso legal al país.

El cargamento fue valuado preliminarmente en 100 millones de pesos.

En el mismo transporte, los funcionarios hallaron 20 bolsones con 456 kilos de hojas de coca en estado natural, también sin documentación respaldatoria.

El Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba ordenó labrar las actuaciones correspondientes y dio intervención a la ARCA–DGA, delegación Córdoba.