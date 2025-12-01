Un vehículo atropelló a un niño y una mujer frente al Cucú

Dos heridos fue el saldo que dejó un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la zona del Centro Viejo de Villa Carlos Paz, a metros del tradicional Reloj Cucú. Según pudo conocer EL DIARIO, el hecho se produjo en la esquina de Boulevard Sarmiento y Cassaffousth, donde un utilitario embistió a una mujer y a un niño pequeño.

Alrededor de las 14,20 horas, el vehículo Peugeot Partner (conducido por una mujer de 44 años) atropelló a dos peatones y les provocó politraumatismos. La conductora del rodado manifestó que no alcanzó a frenar e impactó contra otra mujer de 44 años y un niño de 5 años que estaban cruzando la calle.

El servicio de emergencias se presentó en el lugar y dispuso el traslado de los heridos hacia el Hospital Sayago. El rodado fue secuestrado y trasladado hacia la comisaría y quedó a disposición del magistrado interviniente.