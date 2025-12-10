Allanan una casa en Alta Gracia y hallan una colección millonaria

Una vivienda de Alta Gracia fue allanada ayer por la tarde en el marco de una investigación por varios robos ocurridos en la ciudad. El procedimiento se realizó a las 17 en la zona de Hnos. Maure, donde personal de la Brigada Civil de Investigaciones ingresó al domicilio y encontró una gran cantidad de elementos denunciados previamente.

Entre lo secuestrado se destacan paños de pasto sintético, televisores, bicicletas y una colección de autos a escala de aproximadamente 135 unidades, cuyo valor estimado oscila entre 16 y 20 millones de pesos. También se recuperaron sacapuntas coleccionables y otros bienes de alto valor económico.

En el lugar se encontraba un hombre de 26 años, quien fue identificado durante el procedimiento. Las autoridades iniciaron averiguaciones de procedencia para determinar la relación de los objetos con los hechos investigados.

La causa apunta a esclarecer una serie de robos registrados en distintos puntos de Alta Gracia, entre ellos en un predio de canchas cercano al Super Mami y en la pollería “Pollo Mío” sobre avenida Libertador. La investigación continúa para identificar a los responsables.