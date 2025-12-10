Carlos Paz: violenta pelea entre mujeres en la puerta del Banco Nación

En la tarde de hoy, alrededor de las 13:30, varias personas avisaron al Escuadrón Motorizado que dos mujeres estaban en plena pelea en la puerta del Banco Nación, en Villa Carlos Paz.

Cuando los agentes llegaron, separaron rápidamente a ambas y entrevistaron a la joven de 28 años, quien relató que, al salir del banco, una mujer se le acercó y le dio golpes de puño y rasguños en el rostro.

La agresora, de 32 años, fue identificada y trasladada a la Alcaldía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.

El servicio de Emergencias asistió a la joven lesionada, constatando escoriaciones faciales que no requirieron traslado médico