Conmoción en Estancia Vieja: Lo hallaron muerto y creen que fue asesinado

Una gran consternación provocó la noticia de la muerte de Miguel Ángel Caniggia, un querido vecino de Villa Carlos Paz y Estancia Vieja que fue encontrado sin vida en su domicilio. Los restos fueron despedidos el domingo pasado, luego de haber sido descubiertos por un amigo en extrañas circunstancias.

«Tincho» había nacido en Santa Fe, donde aún reside gran parte de su familia. En los primeros años de este siglo, se radicó en Villa Carlos Paz donde tuvo varios trabajos, entre ellos en una panadería cercana a la estación de servicio del Automóvil Club Argentino.

También pasó por el rubro gastronómico y últimamente estaba relacionado con la explotación comercial de un reconocido mini-mercado en Santa Cruz del Lago.

El jueves de la semana pasada, fue hallado en su vivienda por un trabajador del complejo en el que residía que se mostró extrañado porque no respondía a sus llamados. El estupor entre los vecinos fue total y se conoció que, apenas días antes, el hombre había celebrado su cumpleaños.

Los peritos de la Policía Judicial recolectaron pruebas en el lugar y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar cómo se produjo su fallecimiento. En ese sentido, no se descarta ninguna hipótesis y creen que podría haber sido asesinado.