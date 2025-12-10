Difunden el video del accidente entre una moto de app y un interurbano

Un video registrado por una cámara de seguridad expone el momento exacto en que una motocicleta de una app de viajes impacta contra un colectivo interurbano en la zona de Av. Octavio Pinto y Ángel Roffo, en Córdoba capital. Las imágenes comenzaron a circular horas después del hecho y permiten reconstruir parte de la secuencia previa al choque.

El video del accidente ya circula: una moto de app terminó contra un colectivo en Av. Octavio Pinto. El chofer, de 24 años, fue derivado con una lesión en la mano. Investigan qué originó el impacto. pic.twitter.com/QmBjOlRO62 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) December 10, 2025

El siniestro ocurrió durante la mañana, cuando un motociclista de 24 años realizaba un traslado a bordo de una Corven Energy 110 cc, llevando como pasajera a una mujer de 36 años. Por causas que aún se investigan, la moto terminó chocando contra el colectivo en plena circulación.

Tras el impacto, un servicio de emergencias trasladó al conductor hacia el Sanatorio Allende de barrio Nueva Córdoba, donde fue atendido por un trauma cerrado en la mano izquierda. La pasajera, en tanto, no presentó lesiones.

El video está siendo analizado para determinar con mayor claridad cómo se produjo el choque y qué maniobra desencadenó el impacto.