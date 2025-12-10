Difunden el video del accidente entre una moto de app y un interurbano

Imágenes revelan el choque entre ambos vehículos
Difunden el video del accidente entre una moto de app y un interurbanoLa grabación muestra el momento en que la moto que trasladaba a una pasajera termina contra un interurbano en Av. Octavio Pinto. El conductor sufrió una lesión en la mano y fue derivado a un sanatorio.
Un video registrado por una cámara de seguridad expone el momento exacto en que una motocicleta de una app de viajes impacta contra un colectivo interurbano en la zona de Av. Octavio Pinto y Ángel Roffo, en Córdoba capital. Las imágenes comenzaron a circular horas después del hecho y permiten reconstruir parte de la secuencia previa al choque.
El siniestro ocurrió durante la mañana, cuando un motociclista de 24 años realizaba un traslado a bordo de una Corven Energy 110 cc, llevando como pasajera a una mujer de 36 años. Por causas que aún se investigan, la moto terminó chocando contra el colectivo en plena circulación.
Tras el impacto, un servicio de emergencias trasladó al conductor hacia el Sanatorio Allende de barrio Nueva Córdoba, donde fue atendido por un trauma cerrado en la mano izquierda. La pasajera, en tanto, no presentó lesiones.
El video está siendo analizado para determinar con mayor claridad cómo se produjo el choque y qué maniobra desencadenó el impacto.