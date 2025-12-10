Dolor en el IRESM por el fallecimiento de un estudiante

La comunidad educativa del Instituto Remedios de Escalada de San Martín (IRESM) de Villa Carlos Paz atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Juan Ignacio Santander, alumno del nivel primario.

La institución comunicó el hecho este lunes, y el anuncio provocó consternación entre docentes, familias y compañeros, quienes se acercaron para expresar su cercanía y acompañamiento. El colegio difundió un mensaje en el que destacó el afecto que el niño despertó durante su paso por las aulas y transmitió condolencias a sus seres queridos.

A lo largo de la jornada, diferentes miembros de la comunidad educativa manifestaron su tristeza y se organizaron para brindar contención a los estudiantes y familiares afectados.