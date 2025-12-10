Escándalo en el fútbol: allanan la AFA y varios clubes por presunto lavado de dinero

Un fuerte operativo judicial volvió a sacudir al fútbol argentino, poniendo el foco en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y otros 17 clubes más que son investigados por presunto lavado de dinero. La justicia federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, investiga una compleja trama vinculada directamente a la financiera Sur Finanzas, su principal referente Ariel Vallejo, y la cúpula dirigencial de la AFA.

Facundo Del Gaiso, legislador porteño de la Coalición Cívica y uno de los denunciantes de la causa, brindó declaraciones contundentes a Telenoche y dijo que los clubes «fueron prácticamente inducidos» a recurrir al auxilio financiero de Sur Finanzas.

«Queremos ver cuál es el vínculo de Sur Finanzas, la AFA y de dónde proviene la plata de la financiera. Esto recién empieza, es un castillo de naipes que se está derrumbando»; afirmó el legislador.

Del Gaiso no dudó en apuntar directamente contra los máximos dirigentes, calificando a Claudio «Chiqui» Tapia y a Pablo Toviggino como una «unidad mafiosa». Además, destacó que el avance judicial contra la cúpula de la AFA era «impensado» hasta hace poco, sugiriendo que la controversia alrededor del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata fue un punto de inflexión que «abrió la puerta a la parte de la justicia».

El denunciante detalló algunos de los mecanismos que, según la investigación, se habrían utilizado para el blanqueo de capitales, que catalogó como parte de un «manual del lavado de dinero». Estos mecanismos incluirían la compra de: autos de colección vinculados a supuestos «testaferros de Tapia», caballos y gastos en yates y aviones privados.