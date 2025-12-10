Habrá corte total en la autopista Córdoba–Carlos Paz en el puente de ingreso

Esta madrugada del miércoles, entre las 04:30 y las 10:00 aproximadamente, estará interrumpida por completo la circulación en el kilómetro 7 de la Autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura del puente de ingreso a la ciudad. El corte responde a trabajos de mantenimiento previstos para esta franja horaria.

Durante la intervención, todo el tránsito será desviado hacia la colectora, donde los vehículos podrán retomar su recorrido por avenida San Martín, en la zona del Automóvil Club Argentino. Las autoridades solicitan circular con precaución debido a la reducción operativa sobre uno de los principales accesos al valle.

La medida afecta especialmente a quienes se trasladan hacia Villa Carlos Paz y localidades del corredor de Punilla, por lo que se recomienda prever demoras y planificar los desplazamientos con antelación.