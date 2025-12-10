Hallaron restos humanos en Córdoba y se realizó un recorrido oficial por las excavaciones

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis E. Angulo, visitó las excavaciones que el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó en un predio cercano al Espacio para la Memoria “La Perla”. En el trabajo también participó el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial, en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad dirigida por el Juzgado Federal n.° 3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

El recorrido tuvo lugar el 2 de diciembre durante el cierre de la “Campaña 2025”, instancia en la que se confirmó el hallazgo de restos óseos humanos en la Loma del Torito, sector próximo al predio de La Perla. Desde ahora comenzará la etapa de análisis para establecer la identidad de las personas que habrían sido enterradas de manera clandestina en ese lugar.

Las tareas del EAAF contaron con el apoyo del Instituto de Medicina Forense y del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuyos estudios permitieron detectar movimientos de suelo en un área de diez hectáreas. La delimitación del terreno se basó en testimonios de los juicios de La Perla y en material fotográfico procesado con herramientas tecnológicas.

Ésta fue la duodécima campaña ordenada por el Juzgado Federal n.° 3 desde 2003, y las autoridades judiciales anticiparon que los trabajos continuarán el próximo año.

El avance representa un paso significativo en la búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. También aporta elementos para que familias que esperan respuestas desde hace casi cinco décadas puedan acercarse a una instancia de cierre pendiente.