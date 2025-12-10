Hallaron a un jubilado asesinado en su casa de Belgrano

Un jubilado fue hallado asesinado en su casa del barrio porteño de Belgrano y las autoridades informaron que la víctima presentaba golpes y estaba maniatada.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Comisaría 13B de la Policía de la Ciudad fueron trasladados a una vivienda ubicada en la calle Vuelta de Obligado al 3100, en el barrio de Belgrano, por un pedido de auxilio por parte de una mujer.

Al llegar, los agentes entrevistaron a la denunciante, quien explicó que no tenía noticias de su hermano desde hacía varios días y que cuando vino a su casa observó que la puerta del departamento se encontraba entreabierta.

De este modo y con autorización de la mujer, “los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron al hombre tendido en el living sin vida”.

Se solicitó la presencia del SAME, cuyo equipo confirmó el fallecimiento y determinó que el cuerpo presentaba signos compatibles con más de 24 horas de muerte.

A su vez, un dato revelador, es que la víctima, de 70 años, estaba maniatada con un cable y presentaba golpes.

La investigación fue caratulada como “averiguación de homicidio” y quedó en manos de la Fiscalía de los Distritos Saavedra y Núñez, a cargo del fiscal José Campagnoli.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizarla la autopsia correspondiente, entre otros análisis.