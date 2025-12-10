Imputaron por estafa al dueño de la empresa de catering para egresados en Mendoza

Mauricio Morales, el dueño de la firma de catering acusado por presuntos fraudes con cenas de egresados y otros eventos, fue imputado este miércoles 10, bajo el cargo de “estafa genérica”, en Mendoza.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas, la imputación recayó sobre una de las 24 causas abiertas tras las denuncias recibidas en las últimas semanas, tal como indicó la fiscal Susana Muscianisi, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos.

Morales quedó detenido y fue trasladado a la Penitenciaría Provincial ya que seis de las corresponden a distintas fiestas de egresados que habrían dejado cerca de 100 damnificados por cada uno, además, las restantes imputaciones se definirán de manera progresiva según el análisis de las pruebas.

Una importante cantidad de familias relató anteriormente cómo las celebraciones contratadas nunca se concretaron o se desarrollaron con graves incumplimientos, pese a haber abonado servicios completos que incluían salón, catering y animación.

En algunos casos, los estudiantes llegaron a los eventos y se encontraron con montajes incompletos, proveedores ausentes, además de una organización que no coincidía con lo pactado previamente.

Finalmente, una buena parte de los damnificados lograron tener sus fiestas de egresados con ayuda de la comunidad, padres y docentes que reprogramaron el cierre, contrataron servicios alternativos y garantizaron que los estudiantes tengan su noche tan ansiada.