Incendio en un edificio dejó graves daños y un perro murió dentro de la vivienda

Un incendio de gran intensidad se registró esta tarde en un edificio de calle Montevideo al 800, en barrio Observatorio, donde un departamento del quinto piso quedó afectado por completo. Dotaciones de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba acudieron rápidamente y lograron contener las llamas, que generaron importantes daños materiales.

Durante el operativo, los bomberos evacuaron a tres personas que permanecían en distintos departamentos, mientras otras quince lograron salir por sus propios medios antes de la llegada del personal. No se registraron heridos entre los ocupantes.

En el interior del inmueble, los efectivos lograron rescatar con vida a un gato, pero se confirmó la muerte de un perro a causa del fuego. Las autoridades iniciaron las pericias para establecer cómo comenzó el siniestro.