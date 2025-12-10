La AFA publicó un comunicado tras el impacto de la causa Sur Finanzas

La AFA publicó un comunicado y aseguró que aportó la documentación pedida por la justicia, tras los allanamientos que se hicieron en el día de ayer en la sede de la máxima autoridad del fútbol argentino y otros diecisiete clubes. Más de treinta procedimientos fueron ordenados por la justicia federal en el marco de una causa que que investiga a la empresa Sur Finanzas.

El comunicado lleva fecha del día de ayer, pero recién se difundió esta mañana.

«La Asociación del Fútbol Argentino informa a la opinión pública que en el día de la fecha se realizaron en la sede de la calle Viamonte y en el Predio de Ezeiza, dos requerimientos judiciales en el marco de una investigación vinculada a la empresa Sur Finanzas»; explicaron desde la AFA.

«La AFA en su totalidad, de manera inmediata, se puso a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario al requerimiento en cuestión, aportando toda la documentación física y digital solicitada por la medida»; concluye el documento.