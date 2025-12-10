Liberan a los operadores turísticos acusados de estafar al ex intendente Carlos Felpeto y a decenas de familias

Córdoba-Villa Carlos Paz. Días antes del feriado largo pasado fueron liberados Gabriel Sebastián Gianoglio y Dahyana Magdalena Martínez, imputados por una serie de estafas reiteradas a través de la agencia En Ruta Viajes S.A.S., firma que captó a decenas de damnificados, entre ellos el ex intendente carlospacense Carlos Felpeto y su familia.

La resolución judicial sorprendió a las víctimas: pese a la gravedad de los cargos y a los montos denunciados, el acta de recuperación de libertad no impone ningún tipo de restricción vinculada al ejercicio comercial, por lo que ambos podrían, incluso, volver a operar en el rubro o reactivar la misma empresa utilizada para cometer los hechos investigados.

Gianoglio y Martínez recuperaron la libertad tras pagar una caución de tres millones de pesos cada uno. La Fiscalía dispuso, además, la obligación de fijar domicilio, presentarse mensualmente, no entorpecer la investigación y no salir del país sin autorización.Pero ninguna de estas medidas limita la actividad turística o comercial, un detalle que generó malestar entre quienes impulsan las denuncias.

Lo más insólito es que la agencia Ruta Viajes fue reactivada. Aunque no constituye una violación formal de la libertad otorgada, el gesto encendió las alarmas: temen que los imputados vuelvan a captar clientes desprevenidos.

Una maniobra continuada durante al menos tres años

De acuerdo a la investigación que conduce la fiscal Valeria Rissi, la pareja habría “ideado una maniobra para obtener un rédito económico indebido” entre 2022 y agosto de 2025.

El mecanismo consistía en ofrecer paquetes turísticos a destinos internacionales “a sabiendas de que no se prestarían o no se lo haría de la forma promocionada”.

Los damnificados se multiplicaron. Entre ellos, familias que contrataron viajes a Punta Cana, Disney, Colombia y Brasil. En su mayoría, los pagos se realizaron por adelantado y los servicios prometidos nunca se concretaron.

Una de las situaciones más graves involucra a la familia del ex intendente Carlos Felpeto, identificada en la causa con iniciales que, mientras viajaban rumbo a su destino, recibieron un correo electrónico de la agencia que les informaba que su alojamiento había sido cancelado. La situación provocó un perjuicio económico y emocional significativo, ya que debieron resolver sobre la marcha dónde alojarse y cómo reorganizar el viaje familiar.

La comunidad senegalesa también perjudicada

Otro episodio dramático es el que padeció un grupo de ciudadanos senegaleses que residen en Argentina. Pagaron más de 71 millones de pesos por pasajes aéreos desde Dakar hacia Nicaragua, boletos que jamás fueron emitidos.

Según consta en su denuncia, una persona que actuó de intermediario con la communidad africana sufrió una fuerte crisis familiar debido a que sus allegados —al desconocer la existencia del fraude— lo denunciaron en su país de origen y cortaron todo contacto.

La causa por catorce hechos de estafa reiterada, con montos que superan los $120 millones y USD 23.000, continúa en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si los imputados enfrentan un juicio con prisión efectiva.

Mientras tanto, la liberación sin restricciones comerciales volvió a abrir un debate; ¿debería la Justicia impedir que personas imputadas por estafas en el ámbito turístico sigan operando en el sector mientras avanza la investigación?