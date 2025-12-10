Motociclista de una app resultó herido tras un impacto con un colectivo en Córdoba

En horas de la mañana, un motociclista de 24 años que trabajaba para una app de viajes resultó herido luego de que su motocicleta impactara contra un colectivo interurbano. El hecho ocurrió en la zona de Av. Octavio Pinto y Ángel Roffo, desde donde un servicio de emergencias lo trasladó hacia el Sanatorio Allende de barrio Nueva Córdoba.

Según los primeros datos, el conductor realizaba un viaje a bordo de una Corven Energy 110 cc, llevando como pasajera a una mujer de 36 años. Por motivos que aún se investigan, la moto terminó chocando contra el colectivo.

El motociclista sufrió un trauma cerrado en la mano izquierda, mientras que la pasajera no presentó lesiones. La investigación busca determinar cómo se produjo el impacto.