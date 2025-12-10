Quién es el prófugo que buscan por el crimen en el dique San Roque

La Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla sigue adelante con las tareas de rastrillaje para dar con Salvador Oviedo, un hombre de 61 años que está acusado de haber matado a su hermano cerca del dique San Roque.

El trágico hecho ocurrió el pasado 30 de noviembre en la comuna de San Roque y conmocionó a los vecinos de la pequeña localidad cercana a Villa Carlos Paz, quienes buscan que se esclarezca el caso.

Durante los últimos días, se ampliaron las actuaciones para tratar de dar con Oviedo, quien sería oriundo de la ciudad de Córdoba.

En simultáneo, la justicia investiga cómo se habría desatado la violenta pelea que terminó con la muerte del comerciante Gustavo Claudio Vetere, de 63 años de edad. Según pudo reconstruirse, la víctima había participado del cumpleaños de su hija en la capital cordobesa y al regresar a su hogar, ubicado detrás de la Parrilla Braian Bruno, fue abordado por su hermano. Éste ingresó por una puerta que da a un patio, lo sorprendió en su habitación y le disparó a quemarropa frente a su hijo.

Luego del ataque, se dio a la fuga y desde entonces nada se sabe de él.

«No sabemos cómo hacer para que mi papá tenga justicia, la única forma es que lo encuentren y no se hizo nada por buscarlo. Esa noche su auto todavía estaba en la casa, al día siguiente ya se había ido»; aseguró Tiziana, una de las hijas de la víctima.

«Mi papá siempre trabajó, tenía junto a mi mamá un local en Dean Funes donde vendían salames y otras cosas. Les fue muy bien y pudieron poner la parrilla, luego vendieron el local y se instalaron en San Roque en 2011. Mi papá amaba las sierras y deseaba estar en un lugar tranquilo. Él tenía tres hermanos, todos trabajaron y estudiaron. El único que no trabajaba fue el que lo atacó; vivía en la casa que era de mi abuela y que le correspondía a todos los hermanos»; denunció la mujer.