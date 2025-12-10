Robaron y destrozaron el árbol de Navidad más grande de Carlos Paz

Apenas 48 horas después de haber sido habilitado, vándalos robaron y destrozaron el árbol de Navidad más grande de Villa Carlos Paz. Se trata de la estructura que se encuentra ubicada en el barrio Carlos Paz Sierras y donde el lunes pasado se había vivido una fiesta popular con participación de los vecinos.

El árbol, que ya se convirtió en todo un símbolo para el barrio, cuenta con 20 metros de altura y se puede apreciar desde diferentes puntos de la ciudad. Había sido iluminado durante un espectáculo que contó con números musicales y de baile.

Sin embargo, la ilusión se vio destrozada esta madrugada, cuando delincuentes se apoderaron de más de 60 luces, guirnaldas y además cortaron los cables de conexión.

Desde el 2018, las diferentes comisiones vecinales vienen trabajando y haciendo un gran esfuerzo para que cada año el barrio viva uno de los momentos más emotivos y significativos con su encendido, por lo que este ataque generó fuerte indignación y dolor entre los vecinos de toda la ciudad.