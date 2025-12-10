San Francisco: controles masivos terminan con 75 vehículos incautados

Un amplio operativo realizado durante el fin de semana por la Unidad Departamental San Martín junto a la Secretaría de Seguridad Municipal culminó con el secuestro de 66 motocicletas y nueve automóviles, en el marco del abordaje de la problemática vinculada a las llamadas “hordas de motocicletas”. Según informaron, la presencia de estos grupos disminuyó notablemente a partir de los controles fijos y el patrullaje intensificado.

Entre los vehículos detectados, cuatro motocicletas tenían pedido de secuestro vigente y otras tres fueron recuperadas tras haber sido robadas durante el mismo fin de semana. El resto quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

El operativo incluyó además diez aprehensiones por hechos diversos, como robo, amenazas, lesiones leves y desobediencia a la autoridad. Entre los casos destacados, se encuentra la detención de un joven de 18 años en barrio San Martín, quien intentó evadir un control y terminó con su moto incautada.

En otro procedimiento, un menor de 17 años fue aprehendido en barrio General Paz. Le secuestraron una cuchilla y una réplica de arma de fuego luego de ser señalado por participar en una riña.

En materia contravencional, se registraron cuatro aprehensiones por desórdenes públicos, disturbios y portación ilegal de armas. En barrio Francisco García se incautaron dos rifles de aire comprimido.

Las autoridades informaron que los controles continuarán mientras persista la problemática vinculada al tránsito y la seguridad en la zona.