Susto en La Falda: el Tren de las Sierras embistió a un auto que cruzó las vías

Un fuerte susto se vivió en el día de hoy en La Falda cuando una formación del Tren de las Sierras chocó contra un automóvil que atravesó las vías sin advertir su llegada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15.30 horas en la intersección de calle 9 de Julio y avenida Kennedy.

Según informaron fuentes policiales, el tren —que circulaba con dos vagones— ingresaba al paso a nivel cuando un Fiat Uno, conducido por una mujer de 43 años, cruzó en dirección a la ruta 38. La conductora no habría advertido la proximidad de la formación, lo que generó el impacto.

Pese al choque, no se registraron personas heridas. Tanto el automóvil como la formación ferroviaria sufrieron daños materiales.