Teros barriales protegían una base narco desbaratada por la FPA

Operativo en Villa Boedo y 1° de Mayo
Teros barriales protegían una base narco desbaratada por la FPALa Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró un punto de venta y secuestró cocaína, marihuana, dinero y una motocicleta. En el lugar había personas apostadas para alertar sobre vehículos desconocidos o presencia policial.
Durante intensas tareas investigativas realizadas esta semana, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante tres allanamientos en los barrios Villa Boedo y 1° de Mayo, donde cerró un punto de venta y detuvo a un hombre de 29 años vinculado al narcomenudeo.
En los domicilios intervenidos, los equipos hallaron varias dosis de cocaína y marihuana, además de $655.000, 100 dólares, una motocicleta y distintos elementos relacionados a la actividad investigada. Los registros se efectuaron con personal especializado y apoyo de canes detectores.
Según indicaron fuentes del procedimiento, en el punto de venta operaban personas conocidas como “teros”, encargadas de observar el entorno y advertir sobre movimientos inusuales o la llegada de móviles policiales.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno supervisó todas las actuaciones y dispuso el traslado del detenido junto con las evidencias a sede judicial.