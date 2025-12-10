Teros barriales protegían una base narco desbaratada por la FPA

Durante intensas tareas investigativas realizadas esta semana, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante tres allanamientos en los barrios Villa Boedo y 1° de Mayo, donde cerró un punto de venta y detuvo a un hombre de 29 años vinculado al narcomenudeo.

En los domicilios intervenidos, los equipos hallaron varias dosis de cocaína y marihuana, además de $655.000, 100 dólares, una motocicleta y distintos elementos relacionados a la actividad investigada. Los registros se efectuaron con personal especializado y apoyo de canes detectores.

Según indicaron fuentes del procedimiento, en el punto de venta operaban personas conocidas como “teros”, encargadas de observar el entorno y advertir sobre movimientos inusuales o la llegada de móviles policiales.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno supervisó todas las actuaciones y dispuso el traslado del detenido junto con las evidencias a sede judicial.