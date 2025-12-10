Tres naranjitas detenidos tras pelearse en plena calle

v
Tres naranjitas fueron detenidos ayer por la tarde luego de protagonizar una pelea en la vía pública, en la esquina de Vélez Sarsfield y Pueyrredón, en Nueva Córdoba. Según las primeras actuaciones, los tres hombres —de entre 20 y 29 años— discutieron y pasaron a las agresiones físicas por motivos que aún se investigan.
Durante el enfrentamiento, uno de ellos sufrió escoriaciones en el rostro y no requirió asistencia médica. En el operativo, la Policía secuestró dos chalecos refractarios utilizados por los naranjitas en su actividad habitual.
Los tres fueron trasladados a una dependencia policial junto a lo incautado y quedaron a disposición del magistrado interviniente.