v

Tres naranjitas detenidos tras pelearse en plena calle

Los hombres, de entre 20 y 29 años, se enfrentaron en Vélez Sarsfield y Pueyrredón, donde uno de ellos terminó con escoriaciones en el rostro.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
miércoles, 10 de diciembre de 2025 · 10:10

Tres naranjitas fueron detenidos ayer por la tarde luego de protagonizar una pelea en la vía pública, en la esquina de Vélez Sarsfield y Pueyrredón, en Nueva Córdoba. Según las primeras actuaciones, los tres hombres —de entre 20 y 29 años— discutieron y pasaron a las agresiones físicas por motivos que aún se investigan.

Durante el enfrentamiento, uno de ellos sufrió escoriaciones en el rostro y no requirió asistencia médica. En el operativo, la Policía secuestró dos chalecos refractarios utilizados por los naranjitas en su actividad habitual.

Los tres fueron trasladados a una dependencia policial junto a lo incautado y quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Comentarios