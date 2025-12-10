Tres naranjitas detenidos tras pelearse en plena calle

Tres naranjitas fueron detenidos ayer por la tarde luego de protagonizar una pelea en la vía pública, en la esquina de Vélez Sarsfield y Pueyrredón, en Nueva Córdoba. Según las primeras actuaciones, los tres hombres —de entre 20 y 29 años— discutieron y pasaron a las agresiones físicas por motivos que aún se investigan.

Durante el enfrentamiento, uno de ellos sufrió escoriaciones en el rostro y no requirió asistencia médica. En el operativo, la Policía secuestró dos chalecos refractarios utilizados por los naranjitas en su actividad habitual.

Los tres fueron trasladados a una dependencia policial junto a lo incautado y quedaron a disposición del magistrado interviniente.