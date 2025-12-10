Un adolescente de 16 años resultó herido durante una pelea en Dean Funes

Un adolescente de 16 años fue trasladado desde la localidad de Deán Funes hasta el Hospital San Roque, donde quedó internado luego de haber sido herido durante una violenta pelea con otros jóvenes.

El hecho aconteció en una vivienda ubicada en la calle calle Palacio Arce al 200, en el barrio Paz y trascendió que sufrió cortes en distintas partes del cuerpo. Lo asistieron primero en el Hospital Dr. Ernesto Romagosa y se ordenó su traslado para que pueda someterse a estudios de mayor complejidad.

El menor manifestó haber sido agredido por dos jóvenes a los que reconoció, su estado es estable y permanece fuera de peligro.

La investigación del hecho quedó a cargo de la autoridad competente.