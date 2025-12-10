Un hombre fue atacado por los perros del vecino y quedó internado

Un hombre sufrió graves heridas luego de haber sido atacado por dos perros en el barrio Parque República de la ciudad de Córdoba. Los animales son propiedad de un vecino y trascendió que todo ocurrió esta mañana en Pasaje Llanquelen al 5400.

La víctima tiene 76 años y fue mordido por dos perros de raza mestiza por causas que aún se tratan de establecer.

Según trascendió, los animales se habrían escapado de una vivienda y le provocaron traumatismos por mordeduras en brazos, piernas, rostro y zona genital. El herido fue trasladado por un servicio de emergencias al Hospital Eva Perón, donde los médicos dispusieron que permanezca internado para recibir la atención correspondiente.

Se investigan las circunstancias del hecho y determinarse si hubo algún tipo de negligencia del propietario de los perros.