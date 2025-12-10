Un joven en moto terminó herido tras un accidente en Carlos Paz

Centro
Un joven en moto terminó herido tras un accidente en Carlos PazEl motociclista, de 24 años, fue alcanzado por un Citroën C3 en la esquina de Alvear y Alberdi, una zona de intenso movimiento nocturno. Recibió atención médica por los golpes sufridos.
Un joven de 24 años que circulaba en una Appia 110cc terminó herido después de protagonizar un choque con un Citroën C3 en la intersección de Alvear y Alberdi, en el centro de Villa Carlos Paz.
El hecho ocurrió a las 22:38, cuando el auto, conducido por una mujer de 69 años, impactó la moto en plena circulación. El joven cayó al pavimento y presentó lesiones que motivaron la intervención del servicio de emergencias, que lo atendió en el lugar.
El tránsito se vio afectado durante algunos minutos mientras se realizaban las primeras actuaciones y se asistía al conductor de la moto. El caso quedó a disposición del magistrado interviniente.