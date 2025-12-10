Un motociclista resultó herido tras una caída en barrio Colinas

Un hombre de 39 años sufrió lesiones este martes por la tarde al caer de su motocicleta mientras circulaba por calle Gounot, en el barrio Colinas de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió alrededor de las 15.20, cuando el conductor de una Yamaha FZ 160cc perdió el control del rodado y terminó en el suelo.

Personal del servicio de emergencias acudió al lugar y diagnosticó un traumatismo en el miembro superior izquierdo. El motociclista fue trasladado al Hospital Sayago para recibir atención médica.