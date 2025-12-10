Güemes – Nueva Córdoba

Un naranjita exigió dinero y, ante la negativa, dañó el vehículo

El hombre habría provocado rayones en una Toyota T-Cross estacionada en Nueva Córdoba y huyó hacia barrio Güemes, donde fue interceptado por la Policía.
miércoles, 10 de diciembre de 2025 · 10:07

Un naranjita fue detenido esta noche tras dañar una camioneta y exigir dinero a cambio de “cuidar” el vehículo en Nueva Córdoba. Según las primeras actuaciones, el hombre habría producido rayones en una Toyota T-Cross estacionada sobre Obispo Trejo al 1250, luego de reclamar una suma para vigilarla.

Tras el hecho, se desplazó rápidamente hacia barrio Güemes, donde personal policial inició la búsqueda. El hombre fue ubicado en la intersección de Belgrano y Richardson, cuando intentaba escapar por la zona.

Quedó detenido y fue trasladado a una dependencia policial, a disposición del magistrado interviniente.

