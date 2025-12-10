Una pareja con órdenes de captura cayó por robos en Río Cuarto

Una pareja fue detenida en la zona céntrica de Río Cuarto acusada de sustraer prendas de vestir en distintos locales comerciales. El operativo se concretó en Hipólito Irigoyen al 700, luego de que personal de seguridad privada alertara al Departamento Investigaciones sobre la maniobra.

Los dos —una mujer de 45 años y un hombre de 50— aparecen registrados en filmaciones retirando zapatillas y ropa de varios negocios sin realizar el pago. Al ser identificados, se confirmó que ambos tenían órdenes de detención vigentes. En el caso del hombre, había recuperado la libertad hace pocos meses.

Durante el procedimiento, se secuestró una remera, un par de zapatillas y la motocicleta en la que se desplazaban. La pareja quedó a disposición del magistrado interviniente.