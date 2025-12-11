Accidente fatal en Punilla: ¿Cómo se encuentra el operario herido?

Un operario muerto y otro gravemente herido fue el saldo que dejó un accidente laboral registrado este jueves en la localidad de Huerta Grande (Valle de Punilla). Ambos se encontraban descargando placas de vidrio templado desde un camión cuando fueron aplastados por varias de ellas.

La peor parte se la llevó un joven de 22 años que perdió la vida en el lugar, mientras que su compañero -un hombre de 51 años-resultó con lesiones graves y fue trasladado de urgencia en una ambulancia.

El hecho se produjo este mediodía en la colonia de vacaciones perteneciente a la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, emplazada sobre la calle Juan Domingo Perón, donde se disponían a realizar la instalación de una cancha de pádel.

El servicio de emergencias constató que el sobreviviente sufrió politraumatismos en la zona de la columna y posibles fracturas vertebrales, aunque se desconoce si las lesiones podrían ocasionarlo un daño irreversible.