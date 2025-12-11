Allanamientos en Córdoba: Siete detenidos por asaltos, robos y venta de drogas

Un megaoperativo se desplegó en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y culminó con la detención de siete detenidos, el secuestro de drogas y plantas de marihuana.

Los allanamientos se hicieron de forma simultánea y se buscó desarticular bandas vinculadas a robos calificados, hurtos, amenazas, asaltos a conductores de apps de viajes y hechos de violencia urbana.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron estupefacientes en pleno proceso de disecado y una gran cantidad de plantas de cannabis sativa, además de otros elementos de interés para la causa.

Los uniformados irrumpieron en viviendas y galpones donde, además de la droga, hallaron objetos que podrían estar relacionados con los hechos denunciados. No se descarta que en las próximas horas se produzcan más allanamientos y nuevas detenciones de personas que estarían vinculadas a la misma red delictiva.

De los operativos, participó el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, quien se mostró acompañado por integrantes de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles.