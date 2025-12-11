Megaoperativo

Allanamientos en Córdoba: Siete detenidos por asaltos, robos y venta de drogas

Se hizo un importante despliegue policial en distintos puntos de la ciudad.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 11 de diciembre de 2025 · 09:12

Un megaoperativo se desplegó en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y culminó con la detención de siete detenidos, el secuestro de drogas y plantas de marihuana. 

Los allanamientos se hicieron de forma simultánea y se buscó desarticular bandas vinculadas a robos calificados, hurtos, amenazas, asaltos a conductores de apps de viajes y hechos de violencia urbana.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron estupefacientes en pleno proceso de disecado y una gran cantidad de plantas de cannabis sativa, además de otros elementos de interés para la causa.

Los uniformados irrumpieron en viviendas y galpones donde, además de la droga, hallaron objetos que podrían estar relacionados con los hechos denunciados. No se descarta que en las próximas horas se produzcan más allanamientos y nuevas detenciones de personas que estarían vinculadas a la misma red delictiva.

De los operativos, participó el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, quien se mostró acompañado por integrantes de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles.

Galería de fotos

Más de
Allanamientos Córdoba siete detenidos megaoperativo policial

Comentarios