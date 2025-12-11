Alta Gracia: Hallan una colección de autos a escala que había sido robada

Personal de la Departamental Santa María logró el secuestro de una colección de autos a escala que estaría valuada en más de 20 millones de pesos, según indicaron fuentes de la investigación. La Brigada de Investigaciones llevó adelante un importante allanamiento por una causa caratulada como robo y descubrió una gran cantidad de elementos de alto valor, entre los que se destacan paños de pasto sintético, varios televisores y bicicletas.

Este procedimiento forma parte de una investigación más amplia sobre una serie de robos ocurridos en la ciudad, en los que parte de los elementos secuestrados habían sido señalados en diferentes denuncias.

Los uniformados procedieron al secuestro de 135 autos escala, valuados entre 16 y 20 millones de pesos, entre los que se hallaban sacapuntas coleccionables y otros objetos vinculados a distintos hechos denunciados.

En el lugar fue identificado un hombre de 26 años, quien se encontraba presente al momento de la intervención policial.

Las pesquisas continúan para esclarecer la participación de posibles responsables en distintos delitos contra la propiedad.