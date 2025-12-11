Bomberos controlaron un incendio que destruyó un quincho en Córdoba

Córdoba. Un voraz incendio destruyó por completo un quincho ubicado en el sector posterior de una vivienda en barrio Castañeda de la ciudad de Córdoba, aunque no se registraron personas lesionadas. Una vecina tuvo que ser asistida por presentar síntomas compatibles con intoxicación por humo.

El siniestro ocurrió en Pasaje Público 2 y Pedro Mazza 13 y fue atendido por personal de la Dirección Bomberos. Al llegar, los efectivos trabajaron en la extinción de las llamas, que ya habían provocado el colapso total de la estructura y la pérdida del mobiliario y equipamiento del lugar.

Durante la inspección se constató que no había personas dentro del quincho al momento del incendio. El servicio de emergencias atendió a una vecina que manifestó molestias derivadas de la inhalación de humo.

