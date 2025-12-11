Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en barrio Palmar

La Justicia de Córdoba emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Maitena Candelaria Benítez, una adolescente de 14 años domiciliada en barrio Palmar, cuya desaparición fue reportada tras haber sido vista por última vez el 4 de diciembre de 2025.

Según la información difundida, Maitena es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene cabello negro y lleva un piercing en el labio. Al momento de su desaparición vestía un short de jean y una remera tipo pupera negra.

La búsqueda está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 1°, que solicitó a la comunidad aportar cualquier dato relevante en la Unidad Judicial 12, ubicada en José Villegas 2100, barrio Patricios, o comunicarse al 351-5642877.