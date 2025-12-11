Choque entre una camioneta y una moto en Miguel Muñoz B

Un choque entre una camioneta 4X4 y una moto se registró esta tarde en la esquina de las calles Tupungato y Los Gigantes de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según informaron desde la Departamental Punilla, el siniestro se produjo alrededor de las 17 horas en el barrio Miguel Muñoz B y afortunadamente, no hubo heridos de gravedad.

En el accidente se vio involucrada una Ford Ranger (donde se trasladaba un joven de 21 años) y una moto Gilera VS 200 (conducida por otro hombre que resultó ileso). En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias y no fue necesario ningún traslado.