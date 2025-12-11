Condenaron a un hombre que abusó sexualmente de dos niñas

Un hombre fue condenado a quince años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niñas en la localidad de Villa Dolores. Las pequeñas eran parte de su familia y trascendió que los hechos causaron un grave daño mental a las víctimas.

La Cámara del Crimen y Correccional ordenó su inmediato trasladado a la unidad carcelaria.

Tras un proceso judicial que se completó esta semana, se lo halló responsable del delito de «abuso sexual continuado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado», agravados por el severo daño en la salud mental que sufrieron las víctimas.

Los abusos ocurrieron el 13 de diciembre del año 2024 y causaron conmoción en toda la región.