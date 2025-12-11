Descubrieron un desarmadero de motos robadas y hay cuatro detenidos

La Policía de Córdoba desbarató un desarmadero de motos robadas que funcionaba en Villa El Libertador y hay cuatro detenidos. Los uniformados llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de calle Arica al 1000 donde se hallaron varios rodados solicitados por la justicia, herramientas y teléfonos celulares.

Se detuvo a cuatro hombres de entre 20 y 23 años vinculados a los robos y se logró recuperar una moto que había sido sustraída horas antes al chofer de una aplicación de pedidos en la Avenida Circunvalación.

Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron otra motocicleta que presentaba pedido de secuestro, motopartes, cinco teléfonos celulares, una riñonera, un portacelular y un set de herramientas compatibles con tareas de desarme y forzamiento.