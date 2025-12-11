Detuvieron a dos mujeres que lideraban una banda narco en Marcos Juárez

El personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un operativo que terminó con el secuestro de drogas y la detención de dos mujeres, acusadas de liderar una banda narco en Marcos Juárez. El procedimiento fue supervisado por el fiscal Eduardo Marchessi y se concretó en cuatro domicilios de la localidad.

Durante los procedimientos, se secuestraron varias dosis de marihuana, 22 plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y elementos clave para la investigación.

De acuerdo a las informaciones que se conocieron, las detenidas formaban parte de una organización narco que había comenzado a ser investigada por la detención de una mujer en el mes de noviembre.

Ambas quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Marcos Juárez, que ordenó la remisión de todo lo secuestrado y el traslado de las aprehendidas a sede judicial.