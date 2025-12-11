Detuvieron a un conductor que atropelló a cuatro jóvenes y escapó

Marcos Juárez. La Policía de Córdoba detuvo en las últimas horas al conductor que protagonizó un grave siniestro vial en Marcos Juárez, donde cuatro jóvenes resultaron lesionados, dos de ellos con heridas de gravedad. Tras el impacto, el responsable se dio a la fuga.

De acuerdo con fuentes policiales, las tareas investigativas permitieron identificar y aprehender al sospechoso, un hombre de 30 años. En el procedimiento también se secuestró el vehículo involucrado: un Volkswagen Suran que habría sido utilizado para escapar luego del hecho.

Dos de las víctimas permanecen internadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Abel Ayerza, con diagnóstico de traumatismo de cráneo. El detenido quedó a disposición de la Justicia.



