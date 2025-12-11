Escándalo: El caso de los choferes «alcoholizados» durante el viaje de egresados

Dos choferes que debían trasladar a un grupo de egresados desde la ciudad de Oliva hasta Bariloche, protagonizaron un verdadero escándalo luego que haber dado positivo en un control de alcoholemia.

Los padres denunciaron que los conductores se encontraban en «un visible mal estado» y solicitaron que se les hiciera un test de alcoholemia, mientras que desde la empresa de transporte sostienen que todo se debió a un «error» del alcoholímetro.

El viaje de fin de curso de los estudiantes de Sexto Año del Instituto Sagrado Corazón de Oliva no comenzó de la mejor forma.

Los conductores dieron positivo de alcoholemia y cuando se solicitó que sean reemplazados, los nuevos choferes también marcaron por arriba de los 0º en la prueba. Como si fuera poco, durante un control de tránsito de la Municipalidad, se consideró que el colectivo no se hallaba en «óptimas condiciones» y se pidió que fuese reemplazado.

La Policía Caminera se hizo presente en el lugar y realizó una nueva prueba a los dos choferes de reemplazado, que arrojaron un resultado diferente y dieron negativo. Fue entonces que se habilitó al grupo a partir con destino a la Patagonia.

Tras haberse dado a conocer lo sucedido, desde la empresa FlechaBus aclararon que «ninguno de los trabajadores estaba alcoholizados» y que todo se debió a «un problema del dispositivo de la Municipalidad que estaba mal calibrado»,