Estaba armado y amenazó con dispararle a un policía, ocurrió en Villa El Libertador

Un oportuno llamado al 911 y la rápida intervención del personal policial posibilitó la detención de un hombre de 28 años que se encontraba armado y amenazaba con dispararle a un efectivo, en un hecho ocurrido el miércoles pasado en horas de la tarde en la zona de Villa El Libertador.

Todo se registró en la calle Bogotá al 600 y trascendió que el sujeto se encontraba ocasionando disturbios en el sector.

Cuando los uniformados se hicieron presentes en el lugar e intentaron identificarlo, el individuo reaccionó violentamente, agrediendo a uno de los efectivos con un cerámico y provocándole una herida cortante en su mano. Posteriormente, el hombre ingresó al patio de un domicilio, donde exhibió un arma de fuego tipo revólver calibre 22 largo.

Ante la situación de riesgo y con autorización de los propietarios, el personal ingresó y utilizó armamento menos letal para neutralizarlo y proceder a su aprehensión. El efectivo lesionado, fue trasladado posteriormente a un centro médico y no corre peligro.