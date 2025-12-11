Se conoció la identidad del trabajador que perdió la vida en Huerta Grande

Una gran conmoción causó la noticia del trágico accidente ocurrido este mediodía en un hotel del Valle de Punilla, donde perdió la vida un joven trabajador de 22 años que fue aplastado por varias placas de vidrio templado.

Según pudo conocer EL DIARIO, la víctima era oriunda de la Provincia de Misiones y había arribado esta mañana a las sierras de Córdoba para hacer la instalación de una cancha de pádel.

El fallecido fue identificado como Joaquín Alexander Ryser, quien trabajaba para la empresa familiar Blue Court y conducía un camión. El joven se encontraba descargando las placas junto a un trabajador de 51 años (perteneciente a la colonia de vacaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) cuando ambos fueron aplastados por varias de ellas.

Él sufrió la pérdida de masa encefálica luego de haber sido golpeado en la cabeza, mientras que el otro operario (con domicilio en Huerta Grande) sufrió graves heridas en la columna y posibles fracturas vertebrales y fue trasladado hacia el Hospital de La Falda.