Tragedia: Un joven murió aplastado en una colonia de vacaciones de Punilla

Un joven de 22 años perdió la vida tras haber sufrido un accidente laboral en una colonia de vacaciones en el Valle de Punilla. Según pudo conocerse, el trágico hecho se registró este mediodía en las instalaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos ubicadas en la localidad de Huerta Grande.

Por causas que buscan determinarse, el trabajador fue aplastado por una placa de vidrio (blindex) de 200 kilos mientras descargaba un camión con materiales de construcción.

EL DIARIO pudo conocer que la víctima sufrió una pérdida de masa encefálica y había sido contratada para la instalación de una cancha de pádel junto con un compañero, que resultó herido en la misma secuencia.

El trágico hecho es investigado por la Fiscalía de Cosquín y se mantiene en reserva la identidad de la víctima.